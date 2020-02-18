أستاذ تمويل: تحويل السجل التجاري إلى منصة إلكترونية يمنع التزوير

قال الدكتور وائل النحاس، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر لديها نحو 4 مليون سجل تجاري، والمفعل منهم بالقطاع المصرفي 350 ألف سجل تجاري، وهناك العديد من التعاملات خارج القطاع المصرفي بالكامل.





وأضاف "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن تحويل السجل التجاري إلى منصة إلكترونية وإتاحتها للبنوك، سيحقق العديد من المزايا للدولة وصاحب السجل التجاري، سواء في سهولة الاستعلام الائتماني للحصول على القرض، والتصدي لتزوير السجلات التجارية، وسيكون بمثابة مرآة تحت أعين الجهات الرقابية داخل الدولة المصرية، وسرعة اتخاذ القرارات، والحفاظ على اموال الشركات عن طريق عدم تزوير السجلات.



