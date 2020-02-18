Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ تمويل: تحويل السجل التجاري إلى منصة إلكترونية يمنع التزوير

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور وائل النحاس، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر لديها نحو 4 مليون سجل تجاري، والمفعل منهم بالقطاع المصرفي 350 ألف سجل تجاري، وهناك العديد من التعاملات خارج القطاع المصرفي بالكامل.

وأضاف "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن تحويل السجل التجاري إلى منصة إلكترونية وإتاحتها للبنوك، سيحقق العديد من المزايا للدولة وصاحب السجل التجاري، سواء في سهولة الاستعلام الائتماني للحصول على القرض، والتصدي لتزوير السجلات التجارية، وسيكون بمثابة مرآة تحت أعين الجهات الرقابية داخل الدولة المصرية، وسرعة اتخاذ القرارات، والحفاظ على اموال الشركات عن طريق عدم تزوير السجلات.

وشدد أستاذ التمويل والاستثمار، على أن الاهم هو إدخال الشركات التي لا تعمل داخل القطاع المصري، وبعيدًا عن الرقمنة لعالم الرقمنة، بما يساهم في زيادة حصيلة الضرائب، وتوسيع رؤية الدولة لبيانات جميع الشركات، وإمكانية عمل دراسات تسويقية وتمويلية والارتقاء بمستوى الشركات بما يساهم في تحقيق دور إيجابي لها ومردود على الاقتصاد المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اقتصاد مصر أستاذ تمويل أخبار مصر

أخبار تهمك

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 15 ساعة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 13 ساعة

3 أزمات تهدد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح ويشيد بماني

منذ ساعتين و 23 دقيقة

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ حوالي 3 ساعات

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أول متاعب الأهلي في الإمارات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

منذ ساعة و 22 دقيقة

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 20 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

"جهاز تنمية المشروعات": الدولة تعمل على تسيير الاجراءات للمشاريع الصغيرة

وزير التموين: تقليل استيرادنا من الزيت خلال 3 سنوات بنسبة 30%

"التموين" تبحث ربط قواعد بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي لتعزيز الشفافية

وزارة التجارة: إصدار 68.129 سجل تجاري للمؤسسات خلال الربع الأول من 2019

وزارة التجارة السعودية تصدر 1038 سجلا تجاريا لنشاط التجارة الإلكترونية

95 سجل تجاري.. "التموين": ربط قواعد بيانات السجلات التجارية بالكيانات الحكومية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

أول متاعب الأهلي في الإمارات

03:11 م

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

02:34 م

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

08:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status