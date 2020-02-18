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"الدستورية العليا": القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالتعاون القضائي مع أفريقيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:26 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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أكد المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لمؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريفية، والمقرر عقده في القاهرة، بمقر المحكمة الدستورية، للدورة الرابعة على التوالي، على أهمية المؤتمر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى التحول الجذري في طبيعة العلاقات المصرية – الأفريقية خلال الـ10 سنوات الماضية وعودة مصر بعمق إلى الجذور الأفريقية من خلال مختلف أشكال التعاون في جميع المجالات.

وأضاف، أن المجال القضائي أحد المجالات الذي توليه القيادة السياسية أهمية خاصة في التعاون مع دول القارة السمراء، مؤكدًا أن كل قطاعات الدولة لها دورًا في عملية التنمية الأفريقية ومنها القضاء بدوره في حفظ المنازعات بين الأفراد وأداءه في مناخ مستقر وآمن لحماية حقوق الإنسان.

ونوه نائب رئيس "الدستورية العليا"، إلى ردود الفعل الإيجابية من قضاة ورؤساء الهيئات القضائية العليا في أفريقيا حول دور القضاء المصري في التعاون مع دولهم لتبادل الخبرات والمساهمة في تنمية وتعزيز قدرات تلك الدول في المجال القضائي.

ولفت المستشار عادل الشريف، إلى أن الاجتماع يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا من مختلف الدول الأفريقية للتركيز على عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة القضايا ذات البعد العالمي في سبيل حماية حقوق الإنسان، موضحًا أن تبادل الأفكار من خلال الاجتماع لعقد جلسات مكثفة لمناقشة تلك الموضوعات والتعبير عن مختلف الآراء وصولًا إلى إصدار إعلان يتضمن أهم المسائل التي ناقشها المشاركون والتوصيات التي انتهوا إليها.

وأوضح، أن نحو 35 وفدًا من مختلف الدول الأفريقية تشارك في الاجتماع الذي يعقد السبت المقبل، يشارك فيه قرابة المائة قاضي، لافتًا إلى أن محاور المؤتمر تتضمن محور يناقش آليات التفسير الدستوري الذي تباشره المحاكم المختلفة في القارة وتناول الدساتير المعمول بها في حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أي تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستوري، وكذلك محور النزاهة القضائية والشفافية في مباشرة الوظيفة القضائية من حيث كيفية الأداء والمحاسبة وتحسين الأداء القضائي وما يتضمنه من مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات وإحاطة المواطنين عبر العلانية والشفافية، والمحور الثالث حول التحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون.

وأضاف الشريف، أن المحور الرابع يناقش الحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة، في ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية بين المتاح والمأمول وربطه بمنظور قانوني وقضائي لتحديد المساحات التي يعمل فيها القضاء لتحقيق التنمية دون المساس بحقوق وحريات الأفراد، وكذلك المحور الخامس حول العدالة الانتخابية، والدور الذي يلعبه القضاء في هذه المنظومة في عملية إجراء الانتخابات من حيث الإشراف والمراجعة القضائية، وإلى أي مدى يمارس هذا الدور دون المساس باستقلال القضاء ونزاهته وحياديته، بالإضافة إلى المحور السادس حول حماية البيئة والحياة البرية ومناقشة التعديات في الأماكن التي يوجد بها ثروات حيوانية وغيرها في ضوء عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، وتعريف القضاء بالمفاهيم الجديدة التي استقرت عليها الأمم المتحضرة في تناول قضايا البيئة.

ولفت الأمين العام للمؤتمر، إلى أن كل المقررات التي سبق وصدرت عن الدورات السابقة الثلاث لاجتماع القاهرة، كان لها صدى دولي يبرز خلال المحافل الدولية التي تشارك فيها مصر، وذلك بسبب الطبيعة التكرارية والتشابه في القضايا التي تقع في العديد من الدول حول العالم.

وأضاف أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى ألمانيا ظهر من خلال النقاشات ما انتهى إليه القضاة الأفارقة خلال اجتماعات القاهرة السابقة.
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الكلمات المفتاحية

المحكمة الدستورية الشريف الدستورية العليا اجتماع المحاكم الافريقية

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