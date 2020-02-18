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انطلاق مهرجان "مسرح الجنوب" 9 ابريل المقبل برعاية "مصر الخير"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:22 م
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مسرح الجنوب
مسرح الجنوب
أحمد رمضان متولي
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وافقت مؤسسة مصر الخير على رعاية الدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، والتى تقام فى محافظة أسيوط فى الفترة من 9 : 15 ابريل المقبل.

 

يأتي هذا في إطار اهتمام مؤسسة مصر الخير بإحياء التراث ودعم المنظومة الثقافية المصرية كأحد أهم أهداف قطاع مناحي الحياة.

 

ومن جانبها أكدت دينا حتحوت رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، أنه منذ نشأة مؤسسة مصر الخير وتسعى إلى تنمية الإنسان المصري في مجالات حياتية مختلفة، وإيمانا بأهمية الثقافة والفنون في إثراء الشخصية المصرية، يسعى قطاع مناحي الحياة لان يكون المجتمع المدني ممثل في مصر الخير مصدراً لنشر الثقافة ودعم الفنون وركيزة للحفاظ على التراث الفني المصري الثري.

 

وأضافت "حتحوت" أن تلك الجهود تعمل على نشر القيم النبيلة التي يتضمنها التراث المصري بكل أوجهه من ثقافة وفنون وغيرها، وربط الإنسان المصري بجذوره وهويته الأصلية بجانب خلق لغة حوار بين الأجيال من خلال الفنون.

 

وأكدت رئيس قطاع مناحي الحياة، أن مؤسسة مصر الخير تأخذ على عاتقها مسئولية تنمية الإنسان المصري وقيامها برعاية المهرجان المسرحي لشباب الجنوب الذى يحقق أهدافها في الحفاظ على الشخصية المصرية وبنائها؛ خاصة أن المهرجان قائم على تقديم عروض مسرحية وورش تدريبية للشباب وكذلك الأطفال والاهتمام بالتراث والموروثات الشعبية.

 

يذكر أن الدورة الخامسة من المهرجان تقام برعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسيوط والهيئة العامة لقصور الثقافة وشركة hk للاستثمار الزراعي ومؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان وجمعية الواى.

 

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