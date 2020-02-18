مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

مشاهدة مباراة النصر ضد العين AlNassr بث





مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع ويقام اللقاء بين النصر السعودي والعين الإماراتي عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبوظبي، والثالثة إلا

خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة النصر ضد العين AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع ويحتضن اللقاء بين النصر السعودي والعين الإماراتي، أرضية ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ويتواجد النصر السعودي في المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل العين الإماراتي المركز الرابع بدون رصيد.

العين و النصر الساعة 4.55 علي قناة 4







