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يلا شوت LIVE7HD: مشاهدة مباراة النصر والعين في بث مباشر اليوم عبر beIN SPORTS| تابع لايف مباراة النصر الآن بدون تقطيع Yalla Nassar

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:17 م
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مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر
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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا (دور المجموعات) ، تقام مباراة العين والنصر بث مباشر ، يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 الساعة الخامسة وخمسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية ، والساعة الرابعة وخمسة وخمسون دقيقة مساء بتوقيت

مصر ، وتقام مباراة النصر والعين بث مباشر على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين – الامارات ، وتنقل مباراة العين اليوم على قناة بي إن
سبورت الرابعة HD بتعليق عصام الشوالي ، يمكنك كافة مباريات اليوم بث مباشر
ويخوض فريق العين – الامارات والنصر – السعودية المباراة في المجموعة الرابعة في دوري ابطال اسيا 2020، وستقام اليوم ايضا مباراة السد واصفهان و مباراة الشارقة وبيرسبوليس ومباراة التعاون والدحيل . نتمنى لكم مشاهدة ممتعة .


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