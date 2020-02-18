يلا شوت LIVE7HD: مشاهدة مباراة النصر والعين في بث مباشر اليوم عبر beIN SPORTS| تابع لايف مباراة النصر الآن بدون تقطيع Yalla Nassar

ضمن منافسات دوري أبطال آسيا (دور المجموعات) ، تقام مباراة العين والنصر بث مباشر ، يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 الساعة الخامسة وخمسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية ، والساعة الرابعة وخمسة وخمسون دقيقة مساء بتوقيت





مصر ، وتقام مباراة النصر والعين بث مباشر على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين – الامارات ، وتنقل مباراة العين اليوم على قناة بي إن

سبورت الرابعة HD بتعليق عصام الشوالي ، يمكنك كافة مباريات اليوم بث مباشر

ويخوض فريق العين – الامارات والنصر – السعودية المباراة في المجموعة الرابعة في دوري ابطال اسيا 2020، وستقام اليوم ايضا مباراة السد واصفهان و مباراة الشارقة وبيرسبوليس ومباراة التعاون والدحيل . نتمنى لكم مشاهدة ممتعة .







