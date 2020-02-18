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ماليزيا تمنع موظفين صينيين من العودة إليها والعمل عن بعد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:19 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح مسؤول بمكتب الشركة المسؤولة عن مشروع الحزام والطريق الصيني في ماليزيا، اليوم الثلاثاء، بأن المقاول لمشروع سكة حديد ماليزية يمثل جزءًا من مبادرة "الحزام والطريق" في الصين نصح بعض الموظفين الصينيين بالعمل عن بُعد حيث يؤخر تفشي فيروس كورونا عودتهم من العطلات.

وكما أوردت وكالة "رويترز": "منعت ماليزيا عودة 13 من الموظفين الإداريين على رابط ساحل الساحل الشرقي الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار بعد عودتهم إلى مقاطعة هوبى بوسط الصين، مركز تفشي المرض، خلال عطلات رأس السنة القمرية الجديدة.

وقال باي ينزهان، العضو المنتدب لشركة الصين للاتصالات والإعمار، والوحدة الماليزية لشركة الصين للاتصالات والإعمار: "الموظفون المتضررون سيعملون خارج منازلهم في ووهان، عاصمة المقاطعة، خلال الحظر المؤقت لماليزيا".

وأضاف "باي"، في مؤتمر صحفي: "يمكنهم العمل من المنزل. لم يكن هناك تأثير كبير على العمل. يمكننا استخدام منصات الفيديو الشبكية لمواصلة الاتصال".

وقال درويش عبد الرزاق، المدير التنفيذي لمالك المشروع Malaysia Rail Link: "عاد قرابة 200 موظف صيني، الذين عادوا أيضًا لقضاء العطلة السنوية، إلى العمل بعد 14 يومًا من الحجر الصحي في معسكرات القاعدة في ماليزيا".

وأضاف "درويش"، أن المسؤولين لا يتوقعون أن يؤخر تفشي المرض بناء مشروع السكك الحديدية الذي يبلغ طوله 640 كم، كما أنهم لا يرون تأخيرات في سحب القروض من بنك التصدير والاستيراد الصيني (China Exim)، الذي يقرض 85 ٪ من التكلفة الإجمالية للمشروع.

وأوضح: "فيما يتعلق بصرف الأموال، فإن كل شيء يسير على ما يرام. لم نحصل على أي إشارة من بنك (China Exim) بأنه سيوقف كل شيء".

استأنفت الصين وماليزيا بناء مشروع القطار في يوليو، بعد تعليق استمر لمدة عام واتفاق لتخفيض تكلفته بنحو الثلث من حوالي 17 مليار دولار في البداية.

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