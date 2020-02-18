Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجمع البحوث: الإسلام أقر حق الإنسان في آداء شعائر دينه

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، في فعاليات المتلقى الذي ينظمه المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة بعنوان: "من حرية العبادة إلى حرية الدين والمعتقد"، تحت شعار "تعزيز الشراكة بين الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الدينية".

وتناولت الورشة، الحديث عن دور حرية الدين والمعتقد في تعزيز المساواة في المجتمعات ذات التعددية الدينية، والحديث عن حرية الدين والمعتقد في الإسلام والمسيحية، ودور حرية الدين والمعتقد في منع التحريض على العنف والجرائم الوحشية، كما تناولت حرية الدين والمعتقد في التشريعات الدولية والوطنية المعاصرة، وبيان ذلك في القوانين الدولية.

وفي كلمته، قال الأمين العام، إن هذا اللقاء واحد من اللقاءات المهمة؛ فهو يؤصل ويؤكد على قيمة إنسانية مهمة نحن في حاجة إليها وهي حرية العبادة والدين والمعتقد، كما أنه يأتي في وقت يموج فيه العالم بالكثير من ألوان الظلم والصراعات، وهناك من يحاول ربط هذه الأمور بالأديان والقائمين على أمرها.

وأضاف عياد، أن حرية المعتقد في الإسلام بدأت مع نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أشار القرآن الكريم إلى اختلاف الناس، وذلك من أجل التنافس في الخير، وليس الاقتتال والتحارب فيما بينهم، كما أن الإسلام كفل حرية الاعتقاد وقرر حق كل إنسان في أداء شعائر دينه، وشرع له الأحكام التي تضمن له صيانة هذه الحرية، وتحميها من أي اعتداء؛ إذ إن منهجه يقوم على الحجة والإقناع بالدليل، وأن ما يشاع هو خلاف الحق. 

وأوضح عياد، أن الإسلام جعل لحرية الاعتقاد أُسسًا تقوم عليها؛ منها: اعتبار الكرامة الإنسانية أساسًا للتعامل، حيث خاطب القرآن الكريم الإنسان، والواقع الذي نحياه يؤكد لاحتياجنا إلى الكرامة الإنسانية، كذلك اعتبار الاختلاف سُنة كونية، وأن الاختلاف والتنوع مقبول في الدين الإسلامي، حيث أقرت الشريعة الإسلامية مشروعية الاختلاف والتنوع، فضًلا عن اعتبار العدل أساسًا للعلاقة بين الناس جميعًا مسلمين وغير مسلمين، أصدقاء وأعداء.
 
ولفت، إلى أنه من هذه الأسس أيضًا التأكيد على مبدأ العدل، فالإسلام عندما يتحدث عن الحرية الدينية يؤكد على مبدأ العدل والإنصاف مع المخالفين، والتاريخ الإسلامي شاهد على كثير من الوقائع التي تؤكد على قيام العلاقة بين الدين الإسلامي وأتباع الأديان الأخرى على حرية المعتقد والعبادة، كما أنه وضع للحرية ضوابط عامة منها: الموازنة بين الحقوق والواجبات: فكما أن من الحرية المطالبة بالحقوق، فإن من ضوابطها الالتزام بالواجبات لأنها حقوق الآخرين، والالتزام في الحرية الشخصية بعدم تجاوز حدود العدل والإنصاف، وعدم المساس بالأنظمة العامة للمجتمع.

وأشار الأمين العام، إلى أن قضية حرية العبادة وحرية المعتقد يستغلها الكثير ممن لهم مصالح أو أجندات خاصة، حيث يستغل البعض حالات فردية في التشويش على سماحة الأديان، وتبرئتها من أفعال بعض المنتسبين إليها. 

كما عرض عيّاد، بعضًا من الجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر السلام والتسامح والتعايش السلمي المشترك في الفترة الأخيرة وأهمها وثيقة الأخوة الإنسانية والتي تم توقيعها بواسطة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حرية الاعتقاد البحوث الاسلامية الاسلام

أخبار تهمك

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح ويشيد بماني

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ حوالي 7 ساعات

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 7 ساعات

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 22 ساعة

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 15 ساعة

3 أزمات تهدد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ حوالي 3 ساعات

أول متاعب الأهلي في الإمارات

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

"تجمع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان".. وثيقة "الأخوة الإنسانية" في الإمارات

أمين "البحوث الإسلامية": الإسلام دعا إلى العلاقات الإنسانية على أسس من الحب والعدل

مركز الحوار العالمي يشارك في مؤتمر "قيم الوسطية والاعتدال"

أمين "البحوث الإسلامية: الإسلام أقام علاقات دولية مرتكزة على السلام

المفتي: العدو المشترك للأديان هو الإلحاد

البحوث الإسلامية: اتهام الأديان بالعنف افتراءات تستهدف نشر الفوضى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

أول متاعب الأهلي في الإمارات

03:11 م

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

02:34 م

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

08:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status