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محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد في "الغسالة"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:16 م
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محمود حميدة
محمود حميدة
أحمد رمضان متولي
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أعلنت شركات نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز عن دوران الغسالة في يوم تشغيلها الأول بالاستعانة بالنجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد سلّام.

 

"الغسالة" تدور حول عمر، الذي يحاول الاستعانة بها للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

 

"الغسالة" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وهو فيلم كوميديا وخيال علمي يعود بالثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب (2019) الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب وقت إطلاقه.

 

الفيلم من إنتاج نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع دولار فيلم، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم، ومن المقرر دوران الغسالة في دور العرض في وقت لاحق هذا العام.

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