رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري وسيباهان أصفهان بث مباشر رابط ماتش Sadd يلا شوت PLUS رابط مباراة السد NOW

رابط مشاهدة مباراة السد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة السد ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا في يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020، على أراضي دولة قطر، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:





18:35 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

19:35 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

17:35 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.





القنوات الناقلة لمباراة السد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا الثلاثاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة السد

بث مباشر مباراة السد ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال آسيا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.





حيث تُذاع مباراة السد ضد سباهان أصفهان على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.











