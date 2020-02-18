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السياج وراء تغيير ملعب تدريب الأهلي في الإمارات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:13 م
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تدريب الأهلي في الإمارات
تدريب الأهلي في الإمارات
محمد الصو
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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نقل تدريبات الفريق الجماعية من ملعب سلطان بن زايد بالإمارات، قبل مواجهة السوبر المصري.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على أن تدريب الفريق سيقام اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي بدلًا من سلطان بن زايد، والذي كان متفق عليه منذ البداية.

وجاء قرار الجهاز الفني في نقل التدريبات لملعب آخر، بسبب وجود أزمة في ملعب سلطان بن زايد، وعدم وجود سياج حول الملعب لفرض السرية.

كان فايلر اشترط على خوض التدريبات بملعب يتواجد به سياج من أجل فرض السرية على المران، قبل المواجهة المرتقبة.

ويخوض الفريق تدريباته اليوم في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن يختتم تدريباته مساء غدٍ الأربعاء على ملعب مباراة السوبر.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات على لقب كأس السوبر المصري.
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