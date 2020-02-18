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أول متاعب الأهلي في الإمارات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:11 م
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الأهلي زالزمالك
الأهلي زالزمالك
الفجر الرياضي
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يواجه الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة رينيه فايلر أول أزماته في الإمارات قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الخميس المقبل.

 

ويخشى الأهلي أن عدم إحاطة ملعب التدريبات المخصص للفريق بسياج قد يؤثر في الحفاظ على سرية التدريبة في الساعة الرابعة عصر اليوم.

 

وحددت اللجنة المنظمة للمباراة ملعب سلطان بن زايد وهو ما رفضه الأهلي حيث يحاول سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، البحث عن ملعب آخر من أجل التدريب عليه.

 

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء يوم الخميس، في السوبر المصري السابع بين الفريقين.

 

 

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نادي الاهلي السوبر المصرى الزمالك الاهلي الإمارات

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