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«يلا شوت» Sharajah مشاهدة مباراة الشارقة وبيرسبوليس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول الشارقة اليوم NOW

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:24 م
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مشاهدة مباراة الشارقة
مشاهدة مباراة الشارقة
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يلتقي فريق الشارقة الإماراتي مع نظيره فريق بيرسبوليس الإيراني، على ملعب الأول، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأمل الجريحان الشارقة وضيفه بيرسبوليس في تحقيق الفوز الأول بعد تعثرهما في الجولة الأولى أمام التعاون السعودي والدحيل القطري.

واستهل الشارقة عودته إلى بطولة دوري أبطال آسيا بعد غياب 11 عاما بالخسارة على أرضه أمام التعاون صفر-1، وهو يتطلع إلى التعويض أمام الفريق الذي التقاه سابقا مرة واحدة عندما خسر أمامه 1-3 في طهران في نسخة 2009، قبل أن تلغى النتيجة بسبب انسحاب الفريق الاماراتي من البطولة.الشارقة و بيرسبوليس الساعة الساعة 5.35 عي قناة 3


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