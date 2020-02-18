ميليشيا الحوثي ترشي قادة "الإصلاح" للتغاضي عن الانتهاكات الجنسية

حصل قادة حزب الإصلاح باليمن، على أموال من قبل مليشيات الحوثي للتغاضي عن الانتهاكات الجنسية على الأطفال المجندين، وفقًا لما قاله الإعلامي السعودي علي المالكي.

وبحسب وثائق سرية، اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية باعتداءات جنسية على أطفال مجندين، حيث أن أغلب الأطفال هم أبناء عناصر في ما يسمى حزب الإصلاح الاخونجي ومع ذلك يتم التغاضي عن هذه الأعمال المشينة من قبل قادة حزب الإصلاح الإخواني لحصولهم على أموال من قبل الحوثيين".

وكشف الوثائق السرية، أن الأطفال الموجودين في معسكر الاستقبال، يتبعون القيادي الحوثي أبو نهم، الذي يتبع بدوره القيادي أبو محمد القدمي.

وأكد تقرير من اللجنة الثقافية في شعبة التأهيل والتدريب بوزارة دفاع مليشيا الحوثي غير المعترف بها، وجود أطفال بين مجاميع القيادي الحوثي أبو يحيى الجريري، كما أشار إلى انتهاكات جنسية طالت أطفالا بهذه المعسكرات.