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بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ويعانى الروخى بلانكوس تحت قيادة سيميوني من سوء حظ غريب فى مباريات الفريق لدوري أبطال أوروبا، لعل البطولة الأبرز عام 2014 التى كان الفريق في طريقه للفوز بها، قبل أن يدخل سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي ويعيد المباراة لنقطة الصفر بهدف قاتل، ثم فوز الريال 4-1 في الأشواط الإضافية.

أيضا الموسم الماضي فاز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس 2-0 فى مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، قبل الخسارة بشكل مفاجئ بهاتريك الأسطورة كريستيانو رونالدو.

مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد هي beIN SPORTS HD2 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد على الانترنت بجودة عالية ومن دون تقطيع عبر beIN CONNECT.

يعود ليفربول حامل اللقب إلى ملعب "واندا متروبوليتانو"، مسرح تتويجه الأوروبي السادس أمام توتنهام الموسم الماضي، ليواجه صاحب الأرض العنيد أتلتيكو مدريد.

ويسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب إلى استمرار توهّجه محلياً وأوروبياً حيث يسير بثبات نحو لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، ويعتبر المرشّح الأبرز لإحراز اللقب القاري للعام الثاني توالياً.

ليفربول الساعة 10 علي قناة 2
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