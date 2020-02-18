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كورة لايف.. liverpool شاهد بث مباشر ليفربول ضد أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 18-2-2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ويدخل الريدز مواجهة أتلتيكو بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الصعب عن مضيفه نورويتش سيتي بهدف نظيف سجله العائد من الإصابة السنغالي ساديو مانيه الذي مكن الفريق من توسيع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي إلى 25 نقطة.

أما أتلتيكو فيبدو أن مدربه دييغو سيميوني لم يجد حلاً للخروج من حالة التذبذب التي يعيشها الفريق، حيث يحتل المركز الرابع في الليغا برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة خلف جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر، وبفارق الأهداف أمام إشبيلية الخامس وثلاث نقاط أمام ريال سوسييداد الثامن.

بث مباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، بإدارة من الحكم البولندي “سيمون مارتشينياك”.

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلاً على أتلتيكو مدريد في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية “مدريد” والذي كان شاهدًا على تتويج الريدز بالبطولة في النسخة الماضية.


 
ويدخل ابناء “يورجن كلوب” المباراة بمعنويات عالية بسبب النتائج الرائعة التي حققها في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجارى حيث ابتعد بصدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة بعد مرور 26 جولة، وبفارق 25 نقطة عن “مانشستر سيتى” أقرب منافسيه برصيد 51 نقطة.

وسيسعى ليفربول إلى إلى الخروج بنتيجة ايجابية من ملعب الروخي بلانكوس قبل مواجهة الإياب التي يحتضنها معقل الريدز “آنفيلد” في 11 مارس المقبل.


 
على الجانب الآخر سيسعى فريق أتلتيكو مدريد إلى تعويض خيبته في الدوري الإسباني بتحقيق الإنتصار على ليفربول الليلة، حيث تراجع الهنود للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 40 نقطة، وبفارق 13 نقطة خلف “ريال مدريد” المتصدر و12 نقطة عن الوصيف “برشلونة“.
ليفربول الساعة 10 علي قناة 2
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