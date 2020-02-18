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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وسيسعى ليفربول إلى إلى الخروج بنتيجة ايجابية من ملعب الروخي بلانكوس قبل مواجهة الإياب التي يحتضنها معقل الريدز “آنفيلد” في 11 مارس المقبل.


 
على الجانب الآخر سيسعى فريق أتلتيكو مدريد إلى تعويض خيبته في الدوري الإسباني بتحقيق الإنتصار على ليفربول الليلة، حيث تراجع الهنود للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 40 نقطة، وبفارق 13 نقطة خلف “ريال مدريد” المتصدر و12 نقطة عن الوصيف “برشلونة“.

وتاريخيًا تواجه الفريقان في 4 مناسبات من قبل، إثنان منهم في دوري أبطال أوروبا ومثلهما في الدوري الأوروبي، حيث انتهت مبارتين بفوز لكل منهما وسيطر التعادل في مناسبتين.

مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم ضمن مباريات دوري أبطال اوروبا دور الستة عشر لعام 2020، حيث يقدم لكم “القاهرة 24“ مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا Liverpool vs Atletico Madrid وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيقوم بالتعليق على المباراة التي ستتم إذاعتها على بي إن سبورتس 2، الجزائري حفيظ دراجي.


 
ووصل فريق ليفربول الإنجليزي مساء أمس الإثنين، إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة غريمه اتلتيكو مدريد في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين والتي ستقام على ملعب واندا مترو بوليتانو.

قائمة ليفربول لمباراة اليوم ضد أتلتيكو مدريد
أليسون، فابينيو، فيرجيل فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ملينر، نابي كيتا، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جو جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، مينامينو، آدم لالانا، روبرتسون، ديفوك أوريجي، ماتيب، كيليهر، ترينت أليكساندر-آرنولد

وغاب عن قائمة الفريق الثنائي شيردان شاكيري وناثانيال كلاين بسبب الإصابة.

وقال يورجن كلوب: “أعتقد لقاء نورويتش كان تحضيرًا جيدًا للمباراة ولكن أتليتكو فريق قوي بدنيًا للغاية، منظم جيدًا”.
وأضاف: “مواجهة أتلتيكو أحد أصعب الأمور في حياة لاعب كرة القدم ويخرجون بأفضل النتائج من كل مباراة”.

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني قائمة الفريق لمواجهة ليفربول الإنجليزي.

وضمت القائمة 19 لاعبًا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك، أدان

خط الدفاع: خيميميز، أرياس، لودي، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، فارساليكو

خط الوسط: توماس يارتي، كوكي، ساؤول، ليمار، ماركوس لورينتي، فيتولو، كاراسكو

خط الهجوم: موراتا، أنخيل كوريا، دييجو كوستا مميز في الهجوم المضاد والكرات الثابتة ولديه عناصر مميزة في الجانب الهجومي.

مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر
وعلى الجانب الآخر، كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني عن قائمة فريقه لمواجهة ليفربول الإنجليزي والتي ضمت 19 لاعبًا وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك، أدان

خط الدفاع: خيميميز، أرياس، لودي، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، فارساليكو

خط الوسط: توماس يارتي، كوكي، ساؤول، ليمار، ماركوس لورينتي، فيتولو، كاراسكو

خط الهجوم: موراتا، أنخيل كوريا، دييجو كوستا

ليفربول الساعة 10 علي قناة 2
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