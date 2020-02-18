Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط سريع.. مشاهدة مباراة liverpool ليفربول واتلتيكو مدريد في دوري الابطال يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تشكيلة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 موعد اللقاء تردد قناة مجانية مفتوحة لمتابعة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يواجه فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، وذلك بعدما عبر الفريقين دور المجموعات الذي انتهى بتصدر فريق ليفربول للمجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بينما تأهل فريق أتلتيكو مدريد لدور ثمن النهائي باعتباره صاحب المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وقد تساءل الكثير من عشاق ومتابعي البطولات الأوروبية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2020 والقنوات الناقلة  وهذا ما سنوضح لكم في السطور التالية تشكيل المتوقع لفريق ليفربول وأتلتيكو مدريد خلال مباراة يوم الثلاثاء 18 فبراير  2020، فتابعونا..


 
تشكيلة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال
التشكيل المتوقع  فريق لفريق ليفربول التشكيل المتوقع لفريق  أتلتيكو مدريد
أليسون
أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر أرنولد
جيمس ميلنر – هندرسون – تشامبرلين
ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح أوبلاك
سانتياجو أرياس – ستيفان سافيتش – فيليبي – لودي
ماركوس يورنتي – توماس بارتي – كوكي – ساؤول
أنخيل كوريا – فيتولو

يحل فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى ،محمد صلاح ضيفا ثقيلا على نظيره أتليتكو مدريد الإسبانى، فى افتتاح منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دورى أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".


تقام المباراة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" فى العاصمة الإسبانية "مدريد" والذى كان شاهدا على تتويج محمد صلاح ورفاقه بالبطولة فى النسخة الماضية على حساب توتنهام بهدفين دون مقابل فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ويسعى ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب التى يحتضنها معقل الريدز "آنفيلد" فى 11 مارس المقبل.

ويتسلح الريدز بالنتائج الرائعة التى حققها فى الدورى الإنجليزى خلال الموسم الجارى حيث ابتعد بصدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة بعد مرور 26 جولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى أقرب منافسيه برصيد 51 نقطة علما بأنه يتبقى له مباراة مؤجلة ضد وست هام يونايتد.
ليفربول الساعة 10 علي قناة 2
Advertisements

أخبار تهمك

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 18 ساعة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

منذ ساعة و 24 دقيقة

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 14 ساعة

3 أزمات تهدد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

منذ أقل من ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ ساعتين و 51 دقيقة

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ أقل من ساعتين

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعالج أكبر أزماته قبل مواجهة الأهلي في السوبر

منذ ساعة و 22 دقيقة

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح ويشيد بماني

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

08:41 ص

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

12:39 م

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

01:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status