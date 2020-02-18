رابط سريع.. مشاهدة مباراة liverpool ليفربول واتلتيكو مدريد في دوري الابطال يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020

تشكيلة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 موعد اللقاء تردد قناة مجانية مفتوحة لمتابعة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يواجه فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، وذلك بعدما عبر الفريقين دور المجموعات الذي انتهى بتصدر فريق ليفربول للمجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بينما تأهل فريق أتلتيكو مدريد لدور ثمن النهائي باعتباره صاحب المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وقد تساءل الكثير من عشاق ومتابعي البطولات الأوروبية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2020 والقنوات الناقلة وهذا ما سنوضح لكم في السطور التالية تشكيل المتوقع لفريق ليفربول وأتلتيكو مدريد خلال مباراة يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، فتابعونا..









تشكيلة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

التشكيل المتوقع فريق لفريق ليفربول التشكيل المتوقع لفريق أتلتيكو مدريد

أليسون

أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر أرنولد

جيمس ميلنر – هندرسون – تشامبرلين

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح أوبلاك

سانتياجو أرياس – ستيفان سافيتش – فيليبي – لودي

ماركوس يورنتي – توماس بارتي – كوكي – ساؤول

أنخيل كوريا – فيتولو





يحل فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى ،محمد صلاح ضيفا ثقيلا على نظيره أتليتكو مدريد الإسبانى، فى افتتاح منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دورى أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".









تقام المباراة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" فى العاصمة الإسبانية "مدريد" والذى كان شاهدا على تتويج محمد صلاح ورفاقه بالبطولة فى النسخة الماضية على حساب توتنهام بهدفين دون مقابل فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ويسعى ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب التى يحتضنها معقل الريدز "آنفيلد" فى 11 مارس المقبل.





ويتسلح الريدز بالنتائج الرائعة التى حققها فى الدورى الإنجليزى خلال الموسم الجارى حيث ابتعد بصدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة بعد مرور 26 جولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى أقرب منافسيه برصيد 51 نقطة علما بأنه يتبقى له مباراة مؤجلة ضد وست هام يونايتد.

ليفربول الساعة 10 علي قناة 2