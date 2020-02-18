جولة في عقل لوسيان فافر قبل موقعة باريس سان جيرمان

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني إختبار حقيقي اليوم الثلاثاء حينما يستضيف فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب سيجنال إيدونا بارك لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على جولة في عقل السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق الجراء الأصفر وأبرز الجمل التكتيكية التي سيتوفر عليها لضمان الوصول للدور المقبل وإقصاء العملاق الفرنسي .

خط فادع حديدي

البداية ستكون مع خط الدفاع الحديدي الذي يتوفر عليه السويسري والذي دائماً ما يلعب دور كبير في خروج الفريق بشباك نظيفة بالإضافة إلى ان مدافعيه دائماً ما يتقدمون للأمام في الركلات الركنية لمساعدة المهاجمين في تسجيل الأهداف .

ويعتمد فافر على ظهيرين وهم المغربي أشرف حكيمي والبولندي لوكاس بيتشيك الظهير الأيسر المعروف عنه الإنطلاقات السريعة وإرسال الكرات العرضية المميزة والمقوسة على رأس المهاجمين ويعود الثنائي سريعاً في الحالة الدفاعية ويرتدوا ليقف كصد منيع ضد مهاجمي الفرق المنافسة .

كما يعمل فافر على إبقاء المسافة بين ماتس هوميلز وأكسيل زاجادو قريبة للغاية خلف رومان بوركي حارس المرمى المميز الذي يدافع عن مرماه ببسالة وتجدر الإشارة إلى أن الحارس العملاق حافظ على نظافة شباكه في عشرة مباريات من أصل 22 مباراة في البونسليجا ساهم في إحتلال فريقه للمركز الثالث بفارق أربعة نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.

غلق وسط الملعب بثلاثي ناري

يعتمد السويسري على غلق المساحات المتواجدة في وسط الملعب وإفتكاك الكرة من المنافسين عن طريق الثلاثي رفائيل جيريرو والقادم الجديد من يوفنتوس الإيطالي لألماني إيمري تشان وأكسيل فيتسل كما يقوم الأخير بالتقدم لمساندة ثلاثي الهجوم ودائماً ما يعطي فافر تعليماته للثلاثي بضرورة التقدم والتصويب على مرمى الخصم .

وفي الحالة الدفاعية يقوم جيريرو بالرجوع ولعب دور " الليبرو " مع ثنائي خط الدفاع لتحصين الشق الخلفي ومنع إستقال حارس المرمى بوركي لأيه أهداف لضمان حصد النقاط تباعاً.

كتيبة هجوم حديدية

وفي مركز قلب الهجوم يعتمد السويسري على الثلاثي ثورجان هازارد وجادون سانشو بجانب الوافد الجديد إيرلينج هالاند الذي سجل ستة أهداف خلال ثمانية مباريات فقط في مشوار الفريق الأصفر ببطولة الدوري الألماني وكذلك كأس ألمانيا على الرغم من أنه دائماً ما يشارك كبديل .

وسيعطي فافر تعليماته من دون شك لهازارد بالتوغل في مناطق باريس سان جيرمان الدفاعية اليمنى واللعب على خوان بيرنات الظهير الأيسر للفريق الفرنسي خاصةً أنه عائد للتو من إصابة قوية وحالته البدينة غير جاهزة بنسبة 100% ويرغب السويسري في إستغلال ذلك لتشكيل جبهة قوية .

كما سيقوم هالاند بالتوغل وسط كيمبيبيبي وتياجو سيلفا وإنتظار العرضيات القادمة من أشرف حكيمي أو لوكاس بيتشيك كما سيكون جادون سانشو على موعد مع إرسال البينيات الحريرية للنرويجي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب التي ستقام على ملعب حديقة الأمراء الشهر القادم .