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احمد خليل لـ"إسعاد يونس": أحلى دخلة كانت دخلتي على ليلى علوي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:11 م
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احمد خليل
احمد خليل
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روى الفنان القدير احمد خليل، أمس الأحد، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، ذكريات مسلسل حديث الصباح والمساء وخاصة المشاهد التي جمعته بالفنانة الكبيرة ليلى علوي.

وأضاف احمد خليل، خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه إسعاد يونس، على قناة "DMC" الفضائية، قائلًا: "أحلى دخلة كانت دخلتي على ليلى علوي" لتقاطعه دلال عبد العزيز قائلة، "ده كان حدث".

وتابع احمد خليل، قائلا: "شيلها كان سهل بس الفستان كان تقيل، وخلى رجالة مصر عاوزين يقتلونى"، لتعلق ليلى علوي كان وزني زايد وكنت خايفة عليه بس هو طلع تمام".

واستطرد احمد خليل، قائلًا: "على فكرة المشهد ده كان ليه كمالة أنا شيلتها لحد السرير بس المصورين سابوا الكاميرا وقعدوا يبصوا".

وقال المخرج أحمد صقر، "أنا عجبني مشهد تاني في أوضة النوم بتاع الصباحية لما قعد يتنطط على السرير"، لتؤكد دلال عبدالعزيز، أن احمد خليل عمل نقلة كبيرة جدًا من المراكبي إلى ابن القصور بشكل حلو قوي حتى غيرته من خالد النبوي ورجوعه لأصله على السفرة.

وأبدت ليلى علوي إعجابها الشديد بمشاهد عبلة كامل ومحمود الجندي في المسلسل، وقالت إنه كان عبقريًا، وأنا أقرأ الرواية عجبني مشهد وأنا بقول لأحمد خليل وريني إيدك، وكنت حافظة المشهد ولما بصيت في إيد الأستاذ أحمد قعدت اتغزل في ايده وأبصله وجوايا حاجات كثيرة مش عاوزة أوريهاله أنا بحب المشهد ده.
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ليلي علوي ليلى علوي صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة اسعاد يونس احمد خليل في صاحبة السعادة احمد خليل

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