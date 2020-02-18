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حبس 3 متهمين بتمزيق جسد موظف في مدينة بدر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:07 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلائاء، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتمزيق جسد موظف لسرقته في مدينة بدر.

وكلفت النيابة بإعداد تقرير طبي واف حول حالة المصاب، والاستعلام عن حالته الصحية تمهيدًا للاستماع للأقوالة، كما أمرت بسرعة وصول تحريات المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من العقيد سمير مجدي مفتش مباحث قطاع القاهرة الجديدة، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة بدر، من مستشفى بمدینة العبور في القلیوبیة باستقبالها "فادي. ز"، 33 سنة، موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، ويعمل سائق بشركة توصیل، مقیم دائرة قسم عین شمس، مصابا بجروح قطعیة متفرقة بالیدین والذراعین.

وبالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال تواجده في السیارة ملكه رقم "ه.ج.ه"، 586 ماركة هیونداي إلنترا، بمحطة وقود بجوار نادي الشمس، دائرة قسم شرطة النزهة، استقبل طلب رحلة تابع للشركة، وحضر إلیه شخصان "أدلى بأوصافهما التقریبیة"، وطلبا منه توصیلهما للمركز الطبي العالمي، وأثناء سیرهم فوجئ بقیامهما بغلق طلب الرحلة، وهدده أحدهما بسلاح أبیض "كتر" وأجبراه على التوجه لطریق جنیفا أسفل الطریق الإقلیمي، دائرة القسم، في محاولة لسرقة السیارة كرها عنه.

وأضاف المجني عليه في سؤاله أنه حال مقاومته لهما تعدى علیه بالضرب بذات السلاح محدثان إصابته المنوه عنها، واستولیا على هاتفه المحمول، مبلغ 1000 جنیه، ولاذا بالفرار.
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الكلمات المفتاحية

مركز طبي عالمي مدينة بدر النيابة العامة الفجر

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