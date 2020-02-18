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شاهد.. أول رد فعل من شريف سلامة على شائعة انفصاله عن داليا مصطفى

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:06 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان شريف سلامة رسالة لزوجته الفنانة داليا مصطفى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر شريف صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو برفقة زوجته الفنانة داليا مصطفى،خلال تواجدهم في أحد المطاعم، وعلق على الصورة قائلاً:"أغلي ما في حياتي، الحب كله، العمر كله، الحبيبة، الصديقة، الزوجة، الأم،كل حاجة في حياتي،عمري ما اتمنيت اكتر من كده، بحبك العمر كله".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان شريف سلامة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "أسود فاتح"، والمسلسل بطولة هيفاء وهبي، فراس سعيد، شريف سلامة،رانيا منصور،أحمد فهمي،حنان سليمان، نانسي صلاح، حسام الجندي، صبري فواز، ناصر سيف، والمسلسل من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
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