Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط باريس II7SRY جول PLUS

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:04 م
Advertisements
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند
Advertisements
القنوات الناقلة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند 
beIN Connect MENA
beIN Sports MENA 1 HD
beIN Sports MENA 12 HD
BT Sport 3 / HD
DAZN Deutsch [$] (geo/R)
Liga de Campeones 1 / HD
Virgin Media Sport HD
Virgin Media Two / HD
القنوات المجانية الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند
سوف يتم إذاعة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند على عدد من القنوات المجانية التي تبث محتواها دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية أو شراء ريسيفر مخصص لمشاهدة تلك القنوات، وتعد بطولة دوري أبطال أوروبا من أهم البطولات التي تحقق ملايين المتابعات من عشاق الساحرة المستديرة والكرة الأوروبية بوجه خاص من جميع أنحاء العالم، ويمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على الترددات التالية


Advertisements

أخبار تهمك

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 6 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يعالج أكبر أزماته قبل مواجهة الأهلي في السوبر

منذ ساعة و 14 دقيقة

3 أزمات تهدد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

منذ أقل من ساعة

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح ويشيد بماني

منذ أقل من ساعة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

08:41 ص

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

12:39 م

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

01:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status