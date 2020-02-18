Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. كشف ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك" البدرشين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:05 م
Advertisements
مكان الجثة
مكان الجثة
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، خلال أقل من 4 ساعات، في القبض على المتهم بقتل سائق "توك توك"، وكشف ملابسات العثور على جثته أسفل كوبري المرازيق بنطاق مركز شرطة البدرشين، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغ للرائد محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من سائق، 49 سنة، بخروج نجله سائق "توك توك"، 14 سنة، للعمل عليه ملك أحد الأشخاص.

وأضاف البلاغ، أن والده قال إنه لدى تأخر ابنه خرج وأهليته للبحث عنه فعثر على الـ"توك توك" قيادة نجله بعد كوبري المزاريق دائرة المركز، وتبين له بعد ذلك أن المركبة بحوزة سائق 32 سنة، وقيامه بتقطيع المشمع الخاص بسقفها ومحاولة حرقه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن سائق الـ"توك توك"، المعثور على جثته، مقتولا أسفل كوبري المرازيق، بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، يدعى محمد رضا، 14 سنة، مقيم بمنطقة الشوبك، بنطاق المركز.

وقال في تصريحات إلى "الفجر": إنه تم تحديد هوية المتهم بارتكاب الجريمة، وجارٍ ضبطه، لمعرفة دوافعه حول الجريمة، مشيرا إلى أن التحريات الأولية، بينت أن السرقة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن المجني عليه عثر على جثته بها آثار خنق بالرقبة، أسفل كوبري المرازيق، وسرقة الـ"توك توك" قيادته.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة سائق "توك توك" ملقاة أسفل كوبري المرازيق، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري المرازيق بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث جنوب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر مباحث حوادث تحرير محضر تحريات الحوادث اليوم أخبار الحوادث

أخبار تهمك

ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 12 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ حوالي 6 ساعات

3 أزمات تهدد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعالج أكبر أزماته قبل مواجهة الأهلي في السوبر

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ أقل من ساعتين

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح ويشيد بماني

منذ ساعة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

08:41 ص

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

12:39 م

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

01:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status