كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف نيمار رابط ماتش باريس

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند مجاناً حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي البطولات الأوروبية في كل مكان عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الذهاب بالدور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال 2020، وهي واحدة من أقوى المباريات حيث يدخل الفريقين المباراة بعد تأهله من دور المجموعات الذي استمر لمدة ستة أسابيع بمشاركة 32 فريق أوروبي وشهد العديد من المباريات القوية التي أهلت الفائزين لاستكمال المسيرة والتأهل للدور الجديد.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموندالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته القادمة أمام بروسيا دورتموند بعد تأهله للدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 كأول المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بينما تأهل دورتموند كثاني المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بعد فريق برشلونة الإسباني، وسوف تنطلق المباراة في العاشرة مساءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 فبراير 2020 على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو الإسباني، ويحرص جميع عشاق الكرة الأوروبية في مختلف أنحاء العالم على مشاهدة المباراة حيث يترقب الجميع لمعرفة من سيتمكن من العبور للدور الـ 8 على حساب الآخر.







