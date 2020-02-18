خاص| تعرف على حقيقة إيقاف تصوير مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان

"الفجر الفني"









ويقوم" رمضان" بالتصوير اليوم في منطقة إمبابة، بمدينة الجيزة، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.







ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامب ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 اضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.

علممن مصادره الخاصة أن الفنان محمد رمضان، يستكمل حاليُا تصوير أحداث مسلسله "البرنس" ولا يوجد لصحة الأخبار المتداولة حول إيقاف التصوير بسبب الأحداث التي تلاحقه هذه الفترة من حملة مقاطعة، وأزمته مع كل من الطيار المفصول، ونقابة المهن الموسيقية.