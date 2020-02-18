Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص| تعرف على حقيقة إيقاف تصوير مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:11 م
Advertisements
البرنس
البرنس
يارا أحمد
Advertisements
علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن الفنان محمد رمضان، يستكمل حاليُا تصوير أحداث مسلسله "البرنس" ولا يوجد لصحة الأخبار المتداولة حول إيقاف التصوير بسبب الأحداث التي تلاحقه هذه الفترة من حملة مقاطعة، وأزمته مع كل من الطيار المفصول، ونقابة المهن الموسيقية.


ويقوم" رمضان" بالتصوير اليوم في منطقة إمبابة، بمدينة الجيزة، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

 

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامب ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 اضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان البرنس

أخبار تهمك

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 18 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

منذ ساعة و 14 دقيقة

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح ويشيد بماني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

منذ ساعة الا ربع

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

3 أزمات تهدد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يعالج أكبر أزماته قبل مواجهة الأهلي في السوبر

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 11 ساعة

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

غدًا.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "رايحين نسهر"

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" على youtube (فيديو)

في أقل من 24 ساعة.. "رايحين نسهر" لـ محمد رمضان تتخطى المليون ونصف مشاهدة

بعد 24 ساعة رايحين نسهر تتجاوز الـ 2 مليون لـ محمد رمضان

"رايحين نسهر".. تصل لـ 3ملاين و300 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة

"رايحين نسهر" لـ محمد رمضان تحقق مشاهدات قياسية (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

08:41 ص

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

12:39 م

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

01:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status