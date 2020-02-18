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"حلقة وصل" رواية جديدة على منصة كتبنا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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صدر حديثاً عن منصة كتبنا رواية "حلقة وصل" للكاتب عبدالرحمن العماري، الرواية تبحر في بدايتها بقارئها على سطح الأحداث ليرى أنماط شخصيات أبطال الرواية عن بُعد، فتبدأ بفصول تم تقسيمها إلى قصص متفرقة لا رابط بينها، ثم تغوص به في أعماق تلك الشخصيات، ليرى لها أبعادًا جديدةً ينكشف عنها غطاؤها لمّا تنعقد حبكة الرواية، تقدم الرواية تقديماً وافياً لكل شخصية، وتقدم لنا تفاصيل الحبكة.

 

تدور أحداث الرواية حول اختراع جهاز يمكن زرعه في رأس أحدهم فيغرق النائم في أقصى أعماق أحلامه، حتى ينفذ به الى عوالم يستطيع فيها استبدال حياته بأخرى يتمناها، ومن هنا، تتسارع الأحداث وتنطلق الرواية حدوًا، فلا تملك إلا أن تسير معها إلى حيث تأخذك حتى تقرأ آخر ثلاثة حروف منها، حين تقف على نهاية تلك الصراعات التي دارت خلال الأحداث، تقف على أنه مهما عاندنا الأقدار فلا بد أن تكون لها اليد العليا في النهاية.

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