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أحمد صلاح حسني بصورة جديدة له عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "حسني" في هذه الصورة برفقة نسرين طافش أثناء تصوير مسلسل "ختم النمر"، وكتب "حسني" على هذه الصورة قائلا: صباح العسل.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: أحلى صباح في الدنيا، قمرات المسلسل بحبكم جدا.

وفي سياق أخر قدم "حسني" العديد من الأعمال التليفزيونية منها شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، حب لا يموت، كلمة سر، عفاريت عدلي علام، حكايات بنات، عوالم خفية، كلبش، بيت السلايف، أبواب الشك، لآخر نفس، حكايتي.

تدور أحداث مسلسل "حكايتي"، حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمامها، وتدخل في خلافات مع عائلتها و تسافر من الصعيد .

وشارك في بطولة مسلسل "حكايتي"، كلٍ من ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، وفاء عامر، أحمد حاتم، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، جمال عبدالناصر، إدوارد، إسلام جمال.

ومسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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