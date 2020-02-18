Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاجس يقلق باريس سان جيرمان قبل موقعة بوروسيا دورتموند

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

مازال حلم الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا يلقي بظلاله على فريق نادي باريس سان جيرمان ويطارد ملاك الفريق لسنوات طويلة على الرغم من أن الإدارة لم تبخل بأي أموال بل ودفعت الطائل منها لجلب أبرز اللاعبين والمدربين إلا ان الأمر مازال عصي على الفريق .

ويخوض الباريسيون محاولة جديدة اليوم الثلاثاء من أجل الإقتراب خطوة أكثر للوصول إلى الحلم المُنتظر حيث يواجه الفريق نادي بروسيا دورتموند الألماني تحت قيادة توماس توخيل الذي فشل العام الماضي في تجربته وقد يفلح الموسم الجاري ويتوج باللقب .

الفخ الخادع والمكرر

وبالعودة إلى التاريخ الماضي ومراجعة نتائج باريس سان جيرمان خلال المواسم الثلاثة الماضية يتضح أنه في أعوام 2017-2018 -2019 ودع الفريق الباريسي المنافسات من نفس الدور ثمن النهائي ضد برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد على الترتيب .

أما المواسم الأربعة التي سبقتها منذ 2013-2016 ودع الفريق الفرنسي أمام برشلونة وتشيلسي الإنجليزي وبرشلونة مرة أخرى ومانشستر سيتي الإنجليزي على الترتيب من الدور ربع النهائي وكانت أفضل نتيجة حققها الفريق الباريسي موسم 1994-1995 على يد ميلان من الدور نصف النهائي .

فوز مطمئن ذهاباً وخروج مدوي إياباً

وخلال موسمين من الثلاثة مواسم السابقة حقق باريس سان جيرمان نتائج إيجابية ذهاباً وظن الجمهور الفرنسي ان الفريق عبر إلى الدور المقبل حيث أنه في عام 2017 تغلب على البلوجرانا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في ملعب حديقة الأمراء قبل أن يخسر إياباً بستة أهداف مقابل هدف على ملعب الكامب نو .

وفي نسخة عام 2019 عاد الباريسييون وتمكنوا من تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء ذهاباً على ملعب أولد ترافورد لكن الفريق أهدر ذلك الإنجاز بعد أن خسر إياباً على ملعبه حديقة الأمراء بثلاثة أهداف مقابل هدف .

لكن أمر وحيد يزيد تفاؤل الباريسيون وهو أن الفريق الفرنسي لم يخسر أي مباراة في الأدوار الإقصائية ضد فريق ألماني لكن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ وتعترف بالواقع على أرضية الملعب .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بروسيا دورتموند باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 14 ساعة

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح ويشيد بماني

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ أقل من ساعتين

3 أزمات تهدد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يعالج أكبر أزماته قبل مواجهة الأهلي في السوبر

منذ ساعة و 11 دقيقة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

منذ ساعة الا ربع

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 6 ساعات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 18 ساعة

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من كافاني على إنجازه التاريخي مع باريس جيرمان

أجندة نارية في إنتظار باريس سان جيرمان في شهر فبراير

بروسيا ضد باريس سان جيرمان.. التاريخ يساند الفرنسيين ضد الألمان

بروسيا ضد باريس سان جيرمان.. روشتة شحن ثقة نيمار وإعادة الإتزان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

08:41 ص

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

12:39 م

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

01:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status