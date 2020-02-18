تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء في جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، في بيانها الصادر اليوم، على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، على مصر وبعض المحافظات وبعض الدول العربية والعالمية، اليوم الثلاثاء الموافق الـ18 من فبراير الجاري.





درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم





وأوضحت الهيئة في بيانها، أن طقس اليوم مائلًا للبرودة نهراًا شديد البرودة ليلاً، على القاهرة الكبرى.





أمطار وحالة طقس غير مستقرة





وتتوقع الأرصاد، أن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة،على القاهرة، بينما يكون الطقس على الوجه البحرى، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطارًا متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.





طقس بارد





وقالت الهيئة: "تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا والرياح معتدلة".

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم:





- القاهرة 18 12





- الإسكندرية 17 12





- مطروح 16 12





- سوهاج 21 10





- قنا 22 10





- أسوان 23 11

درجات الحرارة وحالة الطقس في بعض المدن العالمية والعربية:















