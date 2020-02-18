"الأرصاد" تكشف موعد تحسن موجة التقلبات الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة اليوم، وستزيد كمياتها بالنسبة للسواحل الشمالية حيث ستكون من متوسطة إلى غزيرة.





وأشارت "إيمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أن سقوط الأمطار سيمتد إلى الوجه البحري، ومحافظات الصعيد، وسيناء، منوهة بأن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت بنحو 5 درجات.



