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تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سائق توك توك بالجيزة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:55 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن سائق الـ"توك توك" المعثور على جثته مقتولا أسفل كوبري المرازيق، بمركز البدرشين جنوب المحافظة يدعى "محمد رضا.م.ا"، 14 سنة، مقيم بمنطقة الشوبك، بنطاق المركز.

وقال المصدر في تصريحات إلى "الفجر": إنه تم تحديد المتهم بارتكاب الجريمة، وجارٍ ضبطه، لمعرفة دوافعه حول الجريمة، مشيرا إلى أن التحريات الأولية، بينت أن السرقة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وأضاف المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- أن المجني عليه عثر على جثته بها آثار خنق بالرقبة، أسفل كوبري المرازيق، وسرقة الـ"توك توك" قيادته.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة سائق "توك توك" ملقاة أسفل كوبري المرازيق، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري المرازيق بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث جنوب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.
تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سائق توك توك بالجيزة
تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سائق توك توك بالجيزة
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قتل سرقة سائق توك توك الجيزة اخبار الحوادث

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