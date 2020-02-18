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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-2-2020.. عيار 21 يسجل سعرا جديدا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:50 م
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-2-2020  خلال منتصف التعاملات الصباحية بقيمة 3 جنيهات مقارنة باسعارها في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل متوسط سعر الجرام عيار 21 نحو 690 حتيعل مقارنه بـ187 جنيها في بدالية تعاملات اليوم، في ظل ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1588 دولار.


عيار 18 سجل 591 جنيها .
عيار 21 سجل 690 جنيها .
عيار 24 سجل 788 جنيها. 
الجنيه الذهب: 5520 جنيها.
أوقية الذهب: 1588 دولار .

 أسعار الذهب العالمية اليوم 
وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات مما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.
 
وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير شباط عند 1587.40 دولار.
 
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