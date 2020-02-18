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عاجل .. إصابة "سون" تهدد مورينيو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:50 م
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سسون ومورينيو
سسون ومورينيو
مصطفى صابر
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أعلن الموقع الرسمي لنادي ​توتنهام​ الانجليزي عن إصابة نجم الفريق ​هيونغ مين سون​ وخضوعه إلى عملية جراحية في ذراعه بعد أن تعرض لهذه الإصابة خلال مباراة أستون فيلا في "البريميرليج".

وأوضح نادي توتنهام عبر موقعه الرسمي أن النجم الكوري الجنوبي ​هيونغ مين سون سيغيب عن الملاعب لعدّة أسابيع خلال الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب النجم الكورسي الجنوبي عن مباراة الذهاب أمام لايبزيج الألماني في الدور السادس عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما سيغيب عن مواجهة تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز يوم 22 من الشهر الجاري.

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الكلمات المفتاحية

هاري كين مورينيو سون توتنهام

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