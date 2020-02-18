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حكم موقعة بوروسيا ضد باريس سان جيرمان.. أنطونيو ماتيو لاهوز سفاح ضربات الجزاء

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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وقع الإختيار على الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز لإدارة المباراة التي تجمع بين بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على السيرة الذاتية للحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز وأبرز التصريحات التي أدلى بها سابقاً.

أنطونيو ماتيو لاهوز

ولد لاهوز في العام 1977 أي أنه يبلغ من العمر حالياً 43 عامًا وبدأ التحكيم قبل إحدى عشر عاماً من الآن وبالتحديد في عام 1999 ونجح في الحصول على الشارة الدولية عام 2011 وشارك بعدها في البطولات التي يشرف على تنظيمها الإتحاد الأوروبي " يويفا " والإتحاد الدولي " فيفا " .

وبدأ إسمه يسطع في سماء الكرة العالمية بسبب الشخصية القوية التي يتوفر عليها وقدرته على إدارة المباريات الصعبة والنارية والخروج بها إلى بر الأمان كما أنه قادر على منع أي لاعب من التدخل بعنف خوفاً من حصوله على البطاقة الحمراء خاصةً أنه يلقب " بملك الكروت الملونة ".

وسبق وأن أدار لاهوز أكثر من مباراة كبيرة أهمهم على الإطلاق مباريات كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة حيث سبق وأن أدار من قبل خمسة وثلاثين لقاء للمرينجي حقق خلالهم 25 فوز وتعادل 4 وخسروا 6 .

في المقابل أشرف على 33 مباراة للعملاق الكتالوني برشلونة وتمكن رفقاء ليونيل ميسي من تحقيق 23 فوز تحت قيادته التحكيمية وتعادلوا في 7 وخسروا في ثلاثة لقاءات فقط .

وفيما يخص مباريات الكلاسيكو منفردة فإنه أشرف على ثلاثة لقاءات من قبل بين الريال وبرشلونة وإنتهت المباريات الثلاثة بنتيجة واحدة وهي هدفين مقابل هدف فاز بها الريال مرتين وبرشلونة في مناسبة يتيمة .

ولا يتهاون لاهوز في إحتساب ركلات الجزاء خاصةً بعد إقحام تقنية الفيديو المساعد " فار " على كرة القدم فلا يسمح بأي إحتكاك قوي داخل منطقة الجزاء .

 

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الكلمات المفتاحية

بروسيا ضد باريس أنطونيو ماتيوس لاهوز

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