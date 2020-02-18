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تكريم جامعة الأزهر في الملتقى الدولي للتعليم العالي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:46 م
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التكريم
التكريم
محمود الجلاد
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كرَّم الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب "edugate2020" جامعة الأزهر لتحقيقها إنجازا في تصنيف الجامعات العالمي Qs لعام ٢٠٢٠.

وتسلم الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، شهادة التكريم خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى "القيادة الذكية للجامعات الذكية" بحضور المدير الإقليمي لتصنيف Qs لدول آسيا وشمال أفريقيا.

وأعرب "سلمان" عن خالص تقديره لإدارة الملتقى، وجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، ولشباب الأساتذة الذين بذلوا معه جهودا كبيرة في تحقيق هذا الإنجاز وفي مقدمتهم الدكتور أحمد الشافعي، مدير مكتب التصنيف بجامعة الأزهر.

يشار إلى أن الملتقى يعقد برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، اعتبارا من اليوم ١٨ حتى ٢٠ فبراير بأحد الفنادق.
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الكلمات المفتاحية

ملتقى دولي جامعة الأزهر التعليم العالي الأزهر

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