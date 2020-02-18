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محمد رمضان مُطالب بدفع تعويض 25 مليون جنيه للطيار.. والمحكمة تؤجل القضية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:50 م
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محمد رمضان والطيار
محمد رمضان والطيار
وكالات
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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس الاثنين، تأجيل دعوى قضائية مقدمة من الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، ضد الفنان محمد رمضان والتى يطالب فيها بتعويض بمبلغ 25 مليون جنيه، لجلسة الأربعاء 26 فبراير لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

وكان محمد رمضان قد تسبب بإيقاف أبواليسر عن العمل مدى الحياة بعد نشره فيديو وهو داخل قمرة الطائرة، في مخالفة صريحة لقوانين السلامة الجوية.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو وهو يقود الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

هذا وكانت سلطة الطيران المدني، سحبت رخصة الطيار أشرف أبواليسر مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، إضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام، وذلك بعد تداول فيديو لمحمد رمضان وهو داخل قمرة القيادة ويجلس على كرسي الطيار وكأنه يقود الطائرة أثناء رحلته إلى السعودية.

جاء ذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من الطيار الذي خرج عن صمته، وكشف أن رمضان كان سببا في إيقافه عن العمل مدى الحياة، ليرد بعدها الفنان المصري ويقول إن الطيار طلب منه 9 ملايين جنيه، لينفي الطيار ذلك، مؤكداً أن ما حدث مخالف للحقيقة.

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