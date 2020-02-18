سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-2-2020 مقابل الجنيه في البنوك

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 18-2-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.89 جنيه للشراء، و 17.02 جنيه للبيع.









وسجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.90 جنيه للشراء، و 17.01 جنيه للبيع، و سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، وسجل 16.89 جنيه للشراء، و 17.02 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر، وسجل 16.89 جنيه للشراء، و 17.02 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.82 جنيه للشراء، و 17.10جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.86 جنيه للشراء، و 16.99 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 16.90 جنيه للشراء، و 17.03 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.85 جنيه للشراء، و 17.00 جنيه للبيع.







