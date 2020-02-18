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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-2-2020 مقابل الجنيه في البنوك

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:48 م
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سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
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تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 18-2-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.89 جنيه للشراء، و 17.02 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.90 جنيه للشراء، و17.01 جنيه للبيع، وسعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، وسجل 16.89 جنيه للشراء، و17.02 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر، وسجل 16.89 جنيه للشراء، و17.02 جنيه للبيع.

 
وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.82 جنيه للشراء، و17.10جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.86 جنيه للشراء، و16.99 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 16.90 جنيه للشراء، و17.03 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.85 جنيه للشراء، و17.00 جنيه للبيع.


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