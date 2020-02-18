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بث حي لايف مباشر | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:46 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، في افتتاح منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".

 عد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
ويستضيف "أسود الفيستفاليا" نظيره نادى العاصمة الفرنسية على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"،  في واحدة من أبرز مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تشهد عودة توماس توخيل مدرب نادى العاصمة الفرنسية إلى المدينة الألمانية من جديد.

وتولى توخيل تدريب دورتموند بعد حقبة يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي، وذلك لمدة موسمين من 2015 إلى 2017، وقد نجح خلال هذه الفترة في فرض اسمه بقوة محققاً لقب كأس ألمانيا فى موسمه الثاني، بالفوز 2-1 على آينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية.

ويطمح المدرب الألماني في قيادة سان جيرمان لمواصلة مشواره في المسابقة وتحقيق حلمه الأكبر في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه خاصة بعد سوء الحظ الذى لازم البياسجى في المواسم الثلاثة الأخيرة التي فشل خلالها في تخطى دور الستة عشر.

دورتموند ضد باريس سان جيرمان
وضمت قائمة نادى العاصمة الفرنسية التي أعلنها توخيل 21 لاعبًا حيث شهدت القائمة عودة نيمار دا سيلفا، الذى غاب عن آخر أربع مباريات بسبب الإصابة.

في المقابل، يتسلح دورتموند بالنجم النرويجى الشاب ايرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، الذى توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الألمانى "البوندزليجا" لشهر يناير الماضى، بعدما قدم انطلاقة تاريخية فى صفوف "أسود الفيستفاليا" عقب انضمامه إلى صفوفه فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوى مقابل 20 مليون يورو، حيث سجل اللاعب صاحب الـ19 عاما 8 أهداف فى أول 5 مباريات مع الفريق.

ويدير مباراة بوروسيا دورتموند ضد أتلتيكو مدريد الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز الذى تم تعيينه من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 1
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