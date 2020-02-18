فشل جديد لحزب الإصلاح في حضرموت باليمن

كشفت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، عن محاولات حزب الإصلاح باليمن لاستئناف بيع النفط والغاز في شبوة للاستفادة من حالة الضعف والإرباك وغياب الدولة المركزية وصعوبة الرقابة على الموارد المالية.

وبحسب المصادر اليمنية، يسعى حزب الإصلاح لنقل تجربة مأرب وشبوة إلى كامل محافظة حضرموت التي تعاني في الوقت الراهن من محاولات لإرباك سلطاتها المحلية عبر سلسلة من سياسات العقاب الرسمية المتمثلة في إيقاف صرف قيمة محروقات تشغيل الكهرباء وتأخير صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية التي لا يهيمن عليها الإخوان.