البورصة تنفذ صفقة على أسهم " فورى" بـ 3.6 مليار جنيه .. وتوقف تداول " الدولية للثلج"

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البورصة توقف التداول علي أسهم الدولية للثلج

وفي سياق أخر أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على اسهم شركة الدولية للثلج الجاف ديفكو 2 " DIFCO 2 " ، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم ، على ان يتم عرض موقف هذه الشركة على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها .





المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية





وتراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم ، حيث هبط المؤشر الرئيسي"إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13741.1 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل مستوى 1247.9 نقطة ، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1367.1 نقطة.

نفذت البورصة المصرية، صفقات محمية على أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك، لعدد 452 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.62 مليار جنيه.