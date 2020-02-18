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البورصة تنفذ صفقة على أسهم " فورى" بـ 3.6 مليار جنيه .. وتوقف تداول " الدولية للثلج"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:38 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

نفذت البورصة المصرية، صفقات محمية على أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك، لعدد 452 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.62 مليار جنيه.

البورصة توقف التداول علي أسهم الدولية للثلج

وفي سياق أخر أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على اسهم شركة الدولية للثلج الجاف ديفكو 2 " DIFCO 2 " ، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم ،  على ان يتم عرض موقف هذه الشركة على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها .

المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية

وتراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم ، حيث هبط المؤشر الرئيسي"إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13741.1 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل مستوى 1247.9 نقطة ، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1367.1 نقطة.
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