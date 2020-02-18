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بوروسيا ضد باريس سان جيرمان.. التاريخ يساند الفرنسيين ضد الألمان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:46 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان الفرنسي لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقان يوم الحادي عشر من شهر مارس المقبل على ملعب إستاد حديقة الأمراء لتحديد هوية المتأهل للدور المقبل .

وخلال المباريات التي واجه فيها فريق نادي باريس سان جيرمان أندية ألمانية لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط خلال ثمانية مباريات حيث تمكن من تحقيق الفوز في خمسة مباريات وتعادل في مباراتين .

وكانت المباراة الوحيدة التي خسرها فريق البي إس جي من المواجهات الثمانية ضد الفرق الألمانية من بايرن ميونخ في دور المجموعات لبطولة عام 2017 / 2018 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد .

لكن المباريات السبعة الأخرى لم تعرف خلالها الفرق الألمانية طريق الفوز على العملاق الفرنسي حيث سبق وأن واجه فريق نادي باريس سان جيرمان اندية بايرن ليفركوزن وبروسيا دورتموند وفولفسبورج وشالكه على النحو التالي :-

بايرن ليفركوزن

تقابل الفريقان في مباراتين وفاز باريس سان جيرمان بهما .

بروسيا دورتموند

تكررت مباراة اليوم في مباراتين وإنتهيا بالتعادل ولم يعرف أي فريق منهما طعم الفوز.

فولفسبورج

تقابل الفريق الفرنسي مع عملاق ألماني آخر وهو فولفسبورج وإنتهت المباراتين بفوز العملاق الفرنسي .

شالكه

آخر الفرق الألمانية التي لعب ضدها الفريق الفرنسي وجمعتهما مباراة واحدة .

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الكلمات المفتاحية

بروسيا دورتموند باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند باريس سان جيرمان

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