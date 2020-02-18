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برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:39 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
وكالات
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حدد نادي برشلونة الإسباني اللاعب البديل صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية  للثنائي الهجومي المصاب ​عثمان ديمبيلي​ و​لويس سواريز​ بعد إصابتهم حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لـ صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية ان نادي ​برشلونة​ اختار مهاجم ليجانس ​مارتين برايثوايت ليكون بديلاً للثنائي الهجومي المصاب ​عثمان ديمبيلي​ و​لويس سواريز​.

وأكملت الصحيفة ان الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة لجهة ضم اللاعب الذي اختاره المدير الفني الاسباني لبرشلونة كيكي سيتين لتعويض غياب ديمبيلي والذي سيكون مهاجم ليجانس ​مارتين برايثوايت​، بعد ان تواجد وكيل اعماله نهار الاثنين في مدينة برشلونة للحديث مع الفريق الكتالوني حول امكانية انتقاله الى الكامب نو.

وينتظر النادي الكتالوني التقارير من اللجنة الطبية في الاتحاد الاسباني لكرة القدم من اجل السماح له بالاستعانة بلاعب خارج فترة الانتقالات لحل مكان عثمان ديمبلي.
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الكلمات المفتاحية

كيكي سيتين سواريز ديمبلي برشلونة

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