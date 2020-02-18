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ثلاثي كلاسيكي نمساوي ضيف الجوزويت بالإسكندرية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:32 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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ينظم المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة حفلاً لثلاثى الموسيقى الكلاسيكية نيكولاى اورينينسكى "فيولينة"، اون استوروجينكو "تشيللو"، ماكسميليان فليدر "بيانو" فى السابعة مساء الجمعة 21 فبراير بمركز الجوزويت الثقافي بالاسكندرية حيث يعزف كونشيرتو الفيولينة والتشيلو والبيانو للموسيقار الالمانى لودفيج فان بيتهوفن.


يذكر أن بيتهوفن كتب هذا الكونشرتو بين عامى 1804-1805 ويتميز باتساق البناء والتوازن بين الالات الثلاث الى جانب سهولة وبساطة الحانه الاساسية التى تظهر عبقرية مؤلفه.

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