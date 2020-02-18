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رئيس مصنع 300 الحربي: السيسي يدعم التصنيع المحلي للأسلحة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:25 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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اعتبر المهندس طارق أحمد عزت، رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمصنع بالأمس، رسالة قوية وحافز للعاملين بوزارة الانتاج الحربي بأكملها، وتأكيد على مدى أهمية الصناعة العسكرية ودعمها وتدعيمها، وافتتاحات الأمس رسالة للشعب المصري لمعرفة مدى إمكانية الإنتاج الحربي في مصر في التصنيع العسكري.

وأضاف "عزت"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن التصنيع بجميع المراحل يتم بأيادي مصرية، ومعدات يشغلها عمال مصريين، وهذا سيساهم في تحقيق طفرة للتعليم الفني في مصر، حيث أن جميع العمال العاملين بالمصانع من خريجي التعليم الفني.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم للتصنيع المحلي للأسلحة.
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الكلمات المفتاحية

مصنع 300 الحربي مصانع طارق عزت أخبار مصر

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