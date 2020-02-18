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مستشفى صدر العباسية: لدينا خبرة للتعامل مع كورونا 'لا داعي للقلق'

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:25 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ثمن الدكتور محمد عيد الضبع، مدير مستشفى صدر العباسية، الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ونزلة البرد العادية متشابهة.

وأشار "الضبع"، خلال اتصال هااتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد فيروس كورونا في مصر إلا في الحالة التي تم رصدها منذ عدة أيام، وتم التعامل معها وعزلها على الفور.

وأكد مدير مستشفى صدر العباسية، أن جميع مستشفيات الصدر والحميات جاهزة لاستقبال أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، معقبا: "عندنا خبرة، ومفيش داعي للقلق".
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الكلمات المفتاحية

مستشفى الصدر كورونا مصر فيروس كورونا

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