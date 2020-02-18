مستشفى صدر العباسية: لدينا خبرة للتعامل مع كورونا 'لا داعي للقلق'

ثمن الدكتور محمد عيد الضبع، مدير مستشفى صدر العباسية، الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ونزلة البرد العادية متشابهة.





وأشار "الضبع"، خلال اتصال هااتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد فيروس كورونا في مصر إلا في الحالة التي تم رصدها منذ عدة أيام، وتم التعامل معها وعزلها على الفور.



