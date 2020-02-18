سفير الإمارات: مصر قبلة طلابنا في التعليم

قال جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات بمصر: إن مؤتمر التعليم الدولي السادس، يمثل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية حول التعليم، مشيرا إلى أن التعليم يعد تحديا كبيرا بدول العالم.



وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر التعليم الدولي السادس "إيديوجت"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور عمرو سلامة، أمين عام الجامعات الدول العربية، أن الإمارات تعطي أهمية كبيرة لملف التعليم.

وشدد على أن التعليم ثروة من ثروات الأمم والعمل على إنشاء جيل قادر على العطاء والتقدم بالأمة.



وأوضح أن هناك العديد من التوسعات حدثت بدولة الإمارات منها ملف التعليم، وإلى أن مصر قبلة للطلاب الإماراتيين في استقبالهم للتعليم بجميع التخصصات.

ونوه بأن الإمارات عملت على إنشاء جامعات ومعاهد، واستقطاب أعرق الجامعات العالمية، مثل السوربون ونيويورك والشراكة معها، وكذلك معاهد متخصصة، مثل معهد مصدر وهو المتخصص في الطاقة المتجددة، وتخصصات أخرى تلبي احتياجات سوق العمل.



ولفت إلى أن هناك وتيرة سريعة تمر بها الإمارات، كان لها بالغ الأثر في قدرتها التنافسية وتوجت إحراز المراكز العربية الأولى في مجال التحسين العلمي واستقطاب الطلاب.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أخذت على عاتقها أهمية الاهتمام بملف التعليم ودعم البحث العلمي، والاهتمام بجامعاتها مثل جامعة الإمارات، وهي الجامعة البحثية الأولي في الدولة، مشددا على أن الإمارات من أولى الدول التي انتبهت للذكاء الاصطناعي، وأنشئت جامعة متخصصة، وهي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وذكر أن جامعة محمد بن زايد، تعتبر أول جامعة متخصصة في العالم، وتهدف إلى تحقيق التميز وخلق المعرفة واستخدامه في دفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دولة الإمارات.



واستكمل أن الجامعات الإماراتية ستطرح عددا من البرامج في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير منح دراسية تطفي الرسوم الدراسية، والفترة المقبلة من الجامعة بزيارة الجامعات المصرية بهدف استقطاب الطلاب المتميزن لإعطائهم الفرصة للدراسة في مجال الذكاء الاصطناعي.



واستطرد أن الدولة الإماراتية تتبنى حملة "تعلم في الإمارات"، بهدف الارتقاء بالدولة لتصيح قبلة تعليمية وتنمية المواهب، وأن المؤتمر الدولي السادس، فرصة لدعم الشباب المصريين في ابتكاراتهم، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل، وإعطاء أهمية قصوى لموضوع الذكاء الاصطناعي، لتحقيق رؤية وأهداف مصر 2030.



وأردف أن معرض إكسبو 2020، الذي يقام في شهر أكتوبر المقبل، يشارك في المؤتمر الدولي السادس للتعليم، ويعطيه أهمية كبيرة، حيث يمثل أول معرض عالمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، نبرز من خلال مستوى الإبداع والثقافة.

واختتم بأنه من المتوقع أن يزور المعرض 25 مليون زائر على مدار 6 أشهر، منهم 70% من خارج الإمارات ليصبح المؤتمر أكثر شمولية وتقديم عروض في الهندسة المعمارية والفن والثقافة والتصميم والتكنولوجيا.