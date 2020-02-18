أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 18/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

قال التلفزيون الصيني، إن رئيس مستشفى رئيسي في مدينة ووهان بوسط الصين، مركز لتفشي فيروس كورونا، توفي متأثرا بالمرض اليوم الثلاثاء ليصبح ثاني طبيب صيني بارز يتوفي بسبب الفيروس، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

حذر رئيس مجموعة أعمال أوروبية في الصين، اليوم الثلاثاء، من أنه قد تواجه صيدليات العالم نقصًا في المضادات الحيوية والأدوية الأخرى إذا لم يتم حل مشاكل الإمداد بفيروس كورونا في الصين قريبًا.







