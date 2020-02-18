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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:17 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 18/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصين تعلن وفاة مدير مستشفى في ووهان بفيروس كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
قال التلفزيون الصيني، إن رئيس مستشفى رئيسي في مدينة ووهان بوسط الصين، مركز لتفشي فيروس كورونا، توفي متأثرا بالمرض اليوم الثلاثاء ليصبح ثاني طبيب صيني بارز يتوفي بسبب الفيروس، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تفشي فيروس كورونا يهدد امدادات الأدوية العالمية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
حذر رئيس مجموعة أعمال أوروبية في الصين، اليوم الثلاثاء، من أنه قد تواجه صيدليات العالم نقصًا في المضادات الحيوية والأدوية الأخرى إذا لم يتم حل مشاكل الإمداد بفيروس كورونا في الصين قريبًا.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || احتجاجات جديدة في إيرن ضد غلاء أسعار البنزين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
شهدت إيران منتصف نوفمبر الماضي، احتجاجات عارمة، بعد قرار رسمي برفع أسعار البنزين 300%، وامتدت لأكثر من أسبوعين في أنحاء متفرقة من البلاد، ووفقا للعين الإخبارية.

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وفاة مدير مستشفى في ووهان فيروس كورونا غرفة التجارة الأوروبية الطبيب الصيني احتجاجات ايرانية إيران

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