"قدم خيرك.. تنفع غيرك".. شعار المعرض الخيري للملابس والمشغولات لـ"صيدلة حلوان"





وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة إيمان حجاج القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والأستاذة الدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ويتضمن المعرض ما يزيد عن ٣٠٠٠ قطعة بأسعار رمزية من ٥: ١٥٠ جنيه مصري ويقدم مجموعة كبيرة من المعروضات الجديدة من الأحذية والشنط والإكسسوارات، بالإضافة إلى عدد كبير من الملابس حريمي ورجالي وأطفال، ويستمر المعرض على مدار أربعة أيام.



وأشارت الأستاذة الدكتورة ايمان حجاج، إلى أن الجامعة تعمل على دعم الطلاب في كافة الخدمات والقطاعات ويتم تنظيم المعرض الخيري لإرساء مبدأ التكافل وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وكذلك الموظفين وتقديم الخدمات الاجتماعية ونشر روح التكافل الاجتماعي بين أوساط الطلاب.



وأعربت الدكتورة فاطمة عبد القادر، عن سعادتها لافتتاح المعرض الذي يقدم للطلاب والموظفين مجموعة من المعروضات لتخفيف العبء الاقتصادي عليهم من خلال التواصل الاجتماعي مع منظمات المجتمع المدني لتلبية احتياجات الطلاب داخل الجامعة من خلال تقديم مجموعة من المعروضات بأسعار مخفضة للطلاب حيث ينطلق المعرض تحت شعار "قدم خيرك.. تنفع غيرك"، في ظل إهتمام جامعة حلوان تولي بالتكافل المجتمعي ورعاية الطلاب والعاملين الأكثر احتياجًا.



انطلقت فعاليات المعرض الخيري الثالث للملابس والمشغولات والذي تنظمه أسرة حياة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة حلوان، تحت شعار "قدم خيرك تنفع غيرك".