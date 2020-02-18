رابط سريع.. مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا

بث مباشر وموعد إطلاقه في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

الشارقة vs برسيبوليس

وقبل المباراة، يحتل نادي الشارقة المركز الثالث في المجموعة رقم 100.

الرصيد بعد خسارته في الجولة الأولى لفريق نادي التعاون السعودي 1-0

من ناحية أخرى ، فإن فريق برسيبوليس في المركز الأخير بدون رصيد أيضًا.

بعد خسارته في الجولة الافتتاحية للدحيل القطري 2-0.

توقيت مباراة الشارقة أمام برسيبوليس

انطلاق مباراة الشارقة وبرسيبوليس في تمام الساعة 5:00 مساءً

30 دقيقة بالتوقيت المحلي في القاهرة الساعة 6:35 مساءً.

دقيقة واحدة بالتوقيت المحلى لمكة المكرمة فى الساعة 7:35 مساء .

التوقيت المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قنوات لمباراة الشارقة وبرسيبوليس مباشرة

بث مباراة الشارقة وبرسيبوليس على قناة بي إن سبورتس HD 3

وتعليق عليه المعلق الكبير أحمد البلوشي وقناة الكأس الثامنة والتعليق عليها علّق عليها محمد









تقام اليوم الثلاثاء مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد نادي الشارقة لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .









وفي السطور التالية يأخذكم الفجر الرياضي في جولة لتعريفكم بأبرز الأخبار الخاصة بالفريقين قبل مباراة اليوم بالإضافة إلى القنوات التي سوف تنقلها على الهواء مباشرة وموعد إنطلاقها في مصر والسعودية والإمارات .





مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس





وقبل المباراة يحتل فريق نادي الشارقة المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد بعد أن خسر في الجولة الاولى من فريق نادي التعاون السعودي بهدف واحد مقابل لا شيء .





في المقابل يحتل فريق نادي بيرسبوليس المركز الأخير بدون رصيد أيضاً بعد أن خسر في الجولة الافتتاحية من الدحيل القطري بهدفين مقابل لا شيء.









توقيت متابعة مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس





تنطلق مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس في تمام الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .





القنوات الناقلة لمباراة الشارقة ضد بيرسبوليس على الهواء مباشرة





تنقل مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها المعلق الكبير أحمد البلوشي وقناة الكأس 8 ويعلق عليها المعلق محمد السعدي .

الشارقة و بيرسبوليس الساعة الساعة 5.35 عي قناة 3