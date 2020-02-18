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بث حي شاهد بث مباشر الشارقة ضد بیرسبولیس اليوم الثلاثاء 18-2-2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر لمباراة الشارقة وبيرسبوليس في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق “أحمد البلوشي”، ستنطلق في تمام الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش، 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، على “استاد نادي الشارقة”.

يستقبل الشارقة الإماراتي فريق بيرسبوليس الإيراني على ملعب الأول ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

ويسعى فخر الامارة الباسمة إلى تحقيق الفوز الأول له في البطولة هذا الموسم، حيث خسر المباراة الإفتتاحية امام “التعاون السعودي” بنتيجة (1-0).

ويستمر غياب البرازيلي “ايجور كورنادو” عن صفوف الشارقة بسبب عدم تعافيه من إصابته بقطع كامل في العضلة الضامة منذ ديسمبر الماضي.

على الجانب الآخر يدخل فريق بيرسبوليس المباراة وحاله كحال الشارقة فقد خسر الفريق اولى مبارياته امام فريق “الدحيل القطري” بنتيجة (2-0)، وسيبحث عن تحقيق الفوز الأول في مباراة اليوم لانعاش حظوظه في التأهل للدور المقبل.

تقام مباراة الشارقة ضد برسيبوليس يوم الثلاثاء والتي تجمع الفريقين
على ملعب نادي الشارقة لحساب مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة
من دوري أبطال آسيا.
في السطور التالية، يأخذك الفجر الرياضي في جولة لتعريفك بالأبرز
أخبار عن الفريقين قبل مباراة اليوم وكذلك القنوات التي ستنقلها
الشارقة و بيرسبوليس الساعة الساعة 5.35 عي قناة 3
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